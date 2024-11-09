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الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
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أكدت مصادر مطلعة بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه الوزارة تستهدف تغيير 4.5 عداد ميكانيكي من العدادات القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المدقمة للمواطنين والقضاء على الأخطاء الموجودة في فواتير الاستهلاك.

تغير العدادات القديمة لآخري مسبقة الدفع

وأضافت المصادر أن العدادات المستهدف استبدالها في الوقت الحالي تتضمن العدادات الموجودة بالشقق والعقارات المغلقة والعدادات الموجودة في العقارات التي تأخر أصحابها عن سداد فواتير الاستهلاك الشهري لأكثر من 30 يومًا.

وأوضحت المصادر، أن هناك عدة حالات لتغيير العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وأبرزها قيام المستهلكين بفض أو إتلاف الأختام الموجودة علي العدادات، أو توصيل الكهرباء بدون عداد قانوني، أو إمداد الآخرين بالكهرباء من العداد الخاص به، أو تغيير النشاط في التعاقد دون إبلاغ الوزارة، أو تعذر قراءة بيانات العداد لفترتين متتاليتين.

أخطاء تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب العدادات مسبقة الدفع

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع والإجراءات التي قد تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب وهي كالتالي:

  • فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.
  • عمل وصلة "كوبري" على العداد لسرقة التيار.
  • تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.
  • نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.
  • حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

خطوات التعامل مع العدادات مسبقة الدفع

كما حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خطوات التعامل مع العدادات مسبقة الدفع وعدم تعرض أصحابها للغرامات وهي كالتالي: 

  • الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبًا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب أو إبلاغ شركة الكهرباء مباشرة.
  • سيقوم مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة  إلى مكانها الطبيعي.
  • بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

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