ماذا قدم محمد صلاح أمام أستون فيلا قبل مواجهة الليلة؟

يسعى محمد صلاح لتعزيز أرقامه المميزة، حينما يقود فريقه ليفربول أمام أستون فيلا، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، لحساب الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا قبل مواجهة الليلة

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الراهن، بعد أن جمع في رصيده 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وحيد، مقابل هزيمة واحدة، وأحرز 28 هدفًا مقابل تلقي شباكه 6 أهداف.

ولن تكون المواجهة أمام أستون فيلا سهلة، خاصة أن الأخير يحتل المركز السادس على سلم ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين.

أرقام محمد صلاح أمام أستون فيلا

ويدين ليفربول بالفضل في صدارته للمسابقة الإنجليزية، لنجمه محمد صلاح الذي خاض 10 مباريات في البريميرليج هذا الموسم، أحرز خلالها 7 أهداف مع تقديم 5 تمريرات حاسمة، بانتظار أن يواصل تألقه أمام أستون فيلا.

خاض محمد صلاح خلال مسيرته الاحترافية 11 مواجهة سابقة أمام أستون فيلا، جاءت 10 منها في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق الانتصار في 8 مباريات، وتعادل مرتين، مقابل الخسارة في مواجهة واحدة.

ويملك الفرعون المصري في رصيده 7 أهداف أحرزها في شباك أستون فيلا، جاء 6 منها في الدوري الإنجليزي، وهدف وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي، كما قدم النجم المصري 3 تمريرات حاسمة أمام منافسه وجميعها جاءت في البريميرليج.

وظهر صلاح أساسيًا في 9 مباريات أمام أستون فيلا، كما دخل بديلًا في مباراة واحدة، واكتفى بمشاهدة أحداث مباراة من مقاعد البدلاء حينما كان يرتدي قميص تشيلسي.