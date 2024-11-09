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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون المشترك

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير كوريا الجنوبية

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه  كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، لتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين على كافة الأصعدة.

 

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و خلال اللقاء،رحب محافظ الإسكندرية بالسفير في الإسكندرية، كما أعرب عن احترامه لدولة كوريا الجنوبية حكومة وشعبًا وتقديره لمدى التطور التكنولوجي والاقتصادي الكبير الذي حققته.

ومن جانبه، أعرب السفير الكوري عن سعادته بوجوده في الإسكندرية لما لها من تاريخ عريق وموقع مميز. مضيفًا بأنه سوف يزور ميناء الدخيلة بالإضافة إلى زيارة بعض الأماكن الأثرية والسياحة بالإسكندرية مثل: قصر المجوهرات والمنتزة.

وأكد محافظ الإسكندرية على عمق العلاقات بين الدولتين، مشيرًا إلى ضرورة عمل اجتماعات بين الجانب الكوري والقطاع الخاص لخلق فرص للتعاون والاستثمار بين الجانبين، كما اقترح دعوة الوكالة الكورية  للتعاون الدولي (koica) لما تقدمه من مبادرات وتدريبات وبعثات دراسية للطلاب المصريين.

ورحب السفير باقتراح  المحافظ وأكد أن التعاون المصري الكوري يشهد تطورًا كبيرًا خاصة وأن العام القادم يُمثل الذكرى الثلاثون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا، مضيفًا بأن مصر واجهة الاستثمار الكوري وشريك كبير في المنطقة، كما أشاد بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجالات عدة؛ منها التعليم والتكنولوجيا والرقمنة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى البنية الأساسية وتطوير المتاحف.

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الاسكندرية محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن

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