جامعة جنوب الوادي تستقبل وفدا طبيا هولنديا

استقبلت جامعة جنوب الوادي الوفد الطبي الهولندي الذي يزور مستشفيات قنا الجامعية خلال الفترة من ٧ حتى 15 نوفمبر الجاري لإجراء جراحات القلب المفتوح والقسطرة ،وذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واطباء قسم جراحة القلب والصدر.

ورحبت الجامعة بالوفد الهولندي مشيدا بالتعاون المثمر مع الجانب الهولندي في العديد من الزيارات السابقة بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للجمهور.

واكدت في بيان ان مستشفيات قنا الجامعية تحرص على تقديم خدمات مميزة لاهالي الإقليم في مختلف التخصصات اتساقا مع التوجهات الوطنية بتحسين مؤشرات الخدمات الطبية وتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية.

يضم الوفد الهولندي نخبة من الاطباء المتخصصين في امراض القلب والقسطرة القلبية والعناية المركزة وجراحة القلب والصدر والعناية المركزة واخصائي الاشعة وفني الافاقة والتخدير وطاقم تمريض.

قلب مفتوح لعلاج الانسدادات

وأعلنت الدكتورة غادة شاهين استشاري جراحة القلب ورئيس فريق عمليات القلب المفتوح انه من المستهدف اجراء نحو ١٤ حالة عملية قلب مفتوح لعلاج الانسدادات الشريانية وتغيير صمامات القلب.

وقال الدكتور هاني جرجس عضو الوفد الهولندي واستشاري القسطرة القلبية التداخلية انه سيتم اجراء عمليات القسطرة القلبية لعلاج انسدادات شرايين القلب كحل بديل في بعض الحالات عن عمليات القلب المفتوح وتركيب الدعامات.