أخبار الأهلي، مفاجأة معلول وخليفة أمير توفيق وملف الإصابات

النادي الأهلي ، تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلي، يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع ثلاث صفقات في ميركاتو الشتاء القادم في يناير لتدعيم صفوف الفريق.

وعلمت فيتو أن الأهلي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد وجناح وأيضًا مدافع صريح من أجل ترميم صفوف الفريق لاستكمال منافسات الموسم الحالي.

قال مصدر طبي داخل الأهلي: إن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيكون جاهزًا للتواجد في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي الاسبوع القادم مؤكدًا أن اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس.

وأوضح أن معلول تنتظره ايام قليلة من أجل إعلان جاهزيته للتواجد تحت في التدريبات الجماعية.

يسعي محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي لاختيار مدير تعاقدات جديد للنادي الأهلي خلال الأيام المقبلة من أجل التحرك مبكرًا لحسم بعض الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في انتقالات الشتاء القادم في يناير حيث قدم أمير توفيق اعتذار عن عدم الاستمرار في منصب مدير التعاقدات مكتفيًا بدوره في شركة الكرة كمدير تنفيذي لها.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن هناك اتجاه لعدم خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية بسبب ضيق الوقت حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع كامل على أن يعود الفريق يتدرب أيام قليلة قبل مواجهة الاتحاد السكندري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري.

كما طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري حيث ينفذ اللاعب الجزء الاخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في أسفل عضلات البطن.

كما يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لأشعة جديدة نهاية الأسبوع الحالي من أجل الوقوف على تطورات إصابته في العضلة الضامة تلك التي تعرض لها في مباراة زد امس الأول وذلك من أجل تحديد موقفه بشأن إعلان جاهزيته من عدمها لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

ووضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتنسيق مع أندرياس اندويا مخطط الأحمال البدنية برنامج خاص للاعبي الأهلي خلال فترة الراحة السلبية من أجل تجهيز الجميع لحين العودة إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز وذلك بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا ونادي زد إف سي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس الأول على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.