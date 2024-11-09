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اقتصاد

البورصة المصرية، المؤشر الرئيسي EGX30 يتلون بالأخضر بختام جلسات الاسبوع

البورصة المصرية -
البورصة المصرية - فيتو

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسات الاسبوع، بإجمالي عدد عمليات بلغت  110 ألف عملية تداول.

اقرأ التالي: تزامنا مع تراجع وول ستريت، البورصة المصرية تتلون بالأحمر في منتصف التداولات

 

 

حركة التداولات - فيتو 
حركة التداولات - فيتو 

 

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيًّا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بحركة تداولات جلسات البورصة المصرية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا بحركة التداولات 

  • لوتس.
  • اصول.
  • قناة السويس.
  • ثمار.
  • راية.

 

 

البورصة المصرية - فيتو 
البورصة المصرية - فيتو 

 

 

الأسهم الأكثر انخفاضًا بحركة التداولات 

  • جيتكس.
  • جولدن كوست.
  • اليكو.
  • النصر للحاصلات الزراعية.
  • كونتكت.

 

 

 

حركة المؤشرات ختام جلسات الاسبوع

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة
  • وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7%  عند مستوى 13719 نقطة.
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 8245 نقطة.
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط.

 

 

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