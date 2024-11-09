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رئيس جامعة المنيا يستقبل الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية

رئيس جامعة المنيا،
رئيس جامعة المنيا، يستقبل الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية

 استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بمكتبه السيد كريس داجي مساعد الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق له وذلك فى إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون  بين الجامعة والسفارة الأمريكية بالقاهرة في مجال برامج التبادل الثقافي والمنح الدراسية.

رئيس جامعة المنيا، يستقبل الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية

وضم الوفد مي قسطندي منسق برامج التبادل الثقافي ومريم ابراهيم مساعد برامج التبادل الثقافي بالسفارة الأمريكية بحضور الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الجامعي.

مي قسطندي منسق برامج التبادل الثقافي

ورحب رئيس الجامعة بالوفد الأمريكي مثمنًا جهود السفارة الأمريكية في إطلاع الباحثين والطلاب عن جميع فرص برامج التبادل الثقافي مشيدًا بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. 

رئيس الجامعة بالوفد الأمريكي

وبحث الدكتور فرحات سبل تعزيز العلاقات والتعاون الفعال بين الجانبين وخاصة المتعلقة بالدراسات العلمية ودعم خدمات الجامعة التكنولوجية بالمنصات التعليمية كما استعرض ما تتمتع به الجامعة من مقومات علمية وثقافية. 

ومن جانبه أعرب كريس داجي الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية عن سعادته بالزيارة وحفاوة الاستقبال متمنيًا بناء تعاون مثمر بين الجانبين وتوسيع برامج التبادل الثقافي ليسمح بالاستفادة منه أكبر عدد من منتسبي الجامعة. 

وعقب اللقاء نظمت الجامعة الندوة التثقيفية  بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة بقاعة مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بحضور عدد من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف الكليات لتعريف أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بفرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المتوفرة في كافة التخصصات، والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبرامج الخريجين والعديد من البرامج الثقافية والتبادل الأخرى، لتعزيز الأهداف والمهارات الأكاديمية والعلمية والتعليمية  كما تم فتح باب النقاش والاستماع إلى أسئلة الحضور والرد على جميع استفساراتهم في هذا المجال. 

كما استعرض الطالب ايساف نادي بكلية الصيدلة بالجامعة الأهلية تجربته للسفر للولايات المتحدة الأمريكية في إطار برنامج التبادل الثقافي. 

وعلى هامش الزيارة تفقد الوفد الأمريكي مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة بالجامعة والذي يعد أقدم المراكز على مستوى الجامعات المصرية ودار حوارًا إيجابيًّا بين الملحق الثقافي وعدد من الطلاب ذوي الإعاقة وكان في استقبالهم الدكتور حسام عبد الرحيم مدير مركز متحدي الإعاقة ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وخلال تفقدهم للمركز أوضح د. حسام عبد الرحيم مدير المركز أنشطة المركز والفعاليات التي يقدمها المركز للطلاب على مدار العام. 

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