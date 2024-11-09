انطلاق أولى فعاليات القوافل التعليمية بقنا

انطلقت أولي فعاليات القوافل التعليمية بنجع حمادي، لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، للعام الدراسي 2024/2025، وسط إقبال كثيف من الطلاب، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وهاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، وعبد الرؤوف عبد الواحد وكيل الإدارة، ومديري المراحل التعليمية.

المواد الدراسية بالقافلة التعليمية

رحب الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا، بخبراء المواد الدراسية بالقافلة التعليمية، ونقل لهم تحيات وكيل الوزارة هاني عنتر الصابر، موجها شكره لوزارة الشباب والرياضة شريك وزارة التربية والتعليم في القوافل التعليمية، وذلك للتكامل الذي يتم لمصلحة الطالب، موجها أيضا حديثه للطلاب للإستفادة من هذه الفرصة، ومن خبرات الحاضرين، كما تابع انعقاد القافلة التعليمية بالقاعات الأربع بإدارة نجع حمادي التعليمية، متفقدا إياها، مجريا حوارا مع الطلاب للتأكد من استفادتهم.

وقال عبد الرؤوف عبد الواحد وكيل إدارة نجع حمادي التعليمية، أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، خصصت لعقد القوافل التعليمية بنجع حمادي، أربع قاعات، حيث جري تخصيص مسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية لطلاب الثانوية العامة القسم العلمي، بينما تم تخصيص مسرح مدرسة نجع حمادي الصناعية الميكانيكية العسكرية، لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية القسم الأدبي، وتم تخصيص قاعة نقابة المعلمين بنجع حمادي، وقاعة اجتماعات مدرسة الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات بنجع حمادي، لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية.

طالبات الشهادة الثانوية

وأضاف وكيل الإدارة، استهلت محاضرات القافلة التعليمية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، في المحاضرة الأولي، بشرح مادة اللغة الإنجليزية، بينما كانت المحاضرة الثانية لمادة الفيزياء لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية القسم العلمي، بينما كانت المحاضرة الثانية لطلاب القسم الأدبي لمادة التاريخ، أما محاضرات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية فكانت المحاضرة الأولي في مادة اللغة العربية، والمحاضرة الثانية لمادة العلوم.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تنفذ قافلة تعليمية لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية بمدينتي " قنا - نجع حمادي" علي أيدي نخبة من خبراء المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم علي مدار يومي الجمعة والسبت 8 - 9 من نوفمبر 2024 لشرح محاضرات عامة في جميع المواد وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية لتجنب فقد الدرجات.