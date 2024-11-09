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حوادث

محافظ المنيا: ضبط 110 مخالفات تموينية خلال حملات تفتيشية

ضبط 110 مخالفات تموينية
ضبط 110 مخالفات تموينية خلال حملات تفتيشية

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ضبط 110 مخالفات تموينية خلال حملات رقابية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق. 

محافظ المنيا: ضبط 110 مخالفات تموينية خلال حملات تفتيشية

 

مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

 

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 83 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن –انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات) و27 مخالفة فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار -عدم وجود شهادة صحية- سلع مجهولة المصدر- تجار تموينيين ).

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