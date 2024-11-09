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ثقافة وفنون

الجائزة مليون ريال قطري، شروط التقدم فى مسابقة كتارا لشاعر الرسول 2025

جائزة كتارا لشاعر
جائزة كتارا لشاعر الرسولـ،فيتو

كشفت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عن فتح باب الترشح لـ جائزة كتارا لشاعر الرسول لعام 2025، والتي تُعد هذه الجائزة من أهم الجوائز الأدبية فى العالم العربى، حيث تهدف إلى تعزيز ودعم الأدب الشعرى الذى يحتفى بشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأثره فى الثقافة العربية والإسلامية.


و تمنح الجائزة للفائزين مبالغ مالية قيمة، بالإضافة إلى تكريمهم خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في الدوحة.

الفائز بالمركز الأول سيحصل على مبلغ مالي قدره 1 مليون ريال قطري، بينما تتفاوت الجوائز الأخرى حسب المراكز المتقدمة.

 

شروط التقديم


أن يكون النص المقدم يتناول موضوع حب الرسول والتعبير عن قيم الإسلام السامية.
أن تكون القصيدة المقدمة جديدة ولم يسبق نشرها أو المشاركة بها في مسابقات أخرى.
يتم قبول المشاركات باللغة العربية الفصحى أو العامية وفقًا للشروط.
التقديم: ترسل المشاركات عبر الموقع الرسمي لجائزة كتارا لشاعر الرسول، مع ضرورة إرسال السيرة الذاتية للمشارك ونسخة من القصيدة بصيغة Word أو PDF.

ومن المتوقع أن يقام حفل توزيع الجوائز النهائي للجائزة في مارس 2025، بحضور نخبة من الأدباء والشعراء من مختلف أنحاء العالم العربي.

أما عن تفاصيل الجائزة


الجمهور المستهدف: المسابقة مفتوحة للشعراء من جميع أنحاء الوطن العربي.
السن: المشاركة مفتوحة لجميع الفئات العمرية.
الآجال: الموعد النهائي لتقديم المشاركات هو 15 ديسمبر 2024.
فئات المسابقة: تنقسم الجائزة إلى قسمين، الشعر الفصيح والشعر النبطي، بهدف إعطاء الفرصة للشعراء من مختلف الأساليب الشعرية للمشاركة.

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المؤسسة العامة للحي الثقافي جائزة كتارا حب الرسول محمد صلي الله عليه وسلم موقع فيتو كتارا لشاعر الرسول

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