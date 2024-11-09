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ثقافة وفنون

شيطان كرداسة، أولى حلقات مسلسل «القصة الكاملة» من ملفات المحاكم المصرية

شيطان كرداسة،فيتو
شيطان كرداسة،فيتو

يطلق المخرج الكبير مجدى الهوارى عبر الشاشات الصغيرة بمصر والدول العربية مشروعا فنيا يوثق قصصا إجرامية من خلال عمل تليفزيونى بعنوان: «القصة الكاملة»، وهو المشروع الذى سيحوله الهوارى من محتوى إلكترونى قدمه البلوجر سامح سند إلى مشروع فنى كبير يشارك فى كتابته  10 مؤلفين وكُتاب سيناريو معروفين من بينهم: عمرو سمير فرج، إنجى علاء، محمد سليمان عبدالمالك ومحمد صلاح العزب. يضم الجزء الأول من مشروع “القصة الكاملة” عددا من قصص ملفات المحاكم المصرية وتعرض فى سياق درامى توثيقى ومشوق.

شيطان كرداسة - القصة الكاملة

وستكون القصة الأولي الذي تعرض بشكل درامي هى “شيطان كرداسة” من تأليف محمد صلاح العزب وفرح العزب، تعمل على إخراج تلك القصة المخرجة ياسمين أحمد كامل.

وكان قد قدم سامح سند تلك القصة فى 21 يناير من العام الجاري ولاقي بها تفاعل جماهيري واسع عبر المنصات الرقمية المختلفة.

وكان قد تحدث صاحب الفكرة والمشروع مجدى الهوارى  لـ«فيتو»: سوف نبدأ تصوير مسلسل القصة الكاملة فى شهر أبريل المقبل، وستعرض القصص على شكل  حلقات منفصلة متصلة، حيث يتم تقديمها فى إطار درامى مشوق، مضيفًا: المسلسل سيكون بمثابة توثيق متميز لسلسلة جرائم حقيقية حدثت فى مصر وخارج مصر على مدار أكثر من 100 عام.

وقال “الهواري” إن هذا المشروع نواة لتصدير فورمات مصرية درامية إلى العالم بدلا من استيراد فورمات لمسلسلات أجنبية يتم تمصيرها وتقديمها، مردفا: “نحن نمتلك جبلا من الحكايات الأكثر إثارة والأكثر توغلا فى العنصر البشرى التى من شأنها صُنع آلاف من الأعمال الفنية”.

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