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رياضة

كولر يطلب تجهيز ياسر إبراهيم لمباراة الاتحاد السكندري

ياسر إبراهيم مدافع
ياسر إبراهيم مدافع الأهلي

طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري حيث ينفذ اللاعب الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في أسفل عضلات البطن. 

كما يخضع رامي ربيعة مدافع الأهلي لاشعة جديدة نهاية الأسبوع الحالي من أجل الوقوف على تطورات إصابته في العضلة الضامة تلك التي تعرض لها في مباراة زد أمس الأول، وذلك من أجل تحديد موقفه بشأن إعلان جاهزيته من عدمها لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري. 

ووضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتنسيق مع أندرياس أاندويا مخطط الأحمال البدنية برنامج خاص للاعبي الأهلي خلال فترة الراحة السلبية من أجل تجهيز الجميع لحين العودة إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز وذلك بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا ونادي زد إف سي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس الأول على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

 

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