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حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل شاب بحدائق القبة 45 يوما

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل شاب أثناء توجهه لشراء مستلزمات حفل زفاف شقيقته في منطقة حدائق القبة 45 يوما على ذمة التحقيق.


وقال المتهم الأول إنه أثناء سيرهم في الشارع مستقلين تروسيكل تصادم مرور المجني عليه مستقلا هو الآخر تروسيكل برفقة شخص آخر، وقد قاما بالتضييق عليهم في الشارع دون قصد بسبب الزحام.

وأضاف المتهم أنه نشبت بين الطرفين مشادة كلامية تعدى فيها كل منهم على الآخر بالسب والشتم، وسرعان ما نزلا من المركبات التي يستقلانها ثم تشاجروا بالأيدي.


وأشار المتهم إلى أن الأهالي تدخلوا للفض بينهم إلا أن المشاجرة تطورت، وحاول المجني عليه التهدئة فلم يسمعا كلامه واشتدت المشاجرة.

وأوضح المتهم ان المجني عليه كان يصرخ "حرام عليكم عايز الحق اجيب حاجات فرح اختي" وهنا وجه له الأول طعنة نافذة اخترقت قلبه فسقط غارقا في دمائه قائلا "مكنش قصدي اموته بس السلاح طول".


وقال المتهم الثاني إنه ليس له علاقة بمقتل المجني عليه مسندا الاتهام للمتهم الأول.


وأضاف المتهم الثاني أن المتهم الأول من سدد الطعنة للمجني عليه وأن السلاح يخصه قائلا “أنا ماليش ذنب في اللي حصل”.

واستمعت النيابة إلى أقوال أهل المجني عليه الذين قالوا إن "ابنهم كان في طريقه لجلب صنايعة تعليق زينة فرح شقيقته والفراشة وكان في منتهى السعادة".

وأضاف أهل المجني عليه أنه عقب خروج نجلهم بحوالي ساعة تلقوا اتصالا هاتفيا من صديقه الذي كان يستقل معه التروسيكل يخبرهم فيه بأن ابنهم تشاجر وتلقي طعنة في الصدر وتم نقله إلى المستشفى.


وعلى الفور هرولوا إلى المستشفى ليجدوا ابنهم قد فارق الحياة وتحول فرحهم الي مأتم.


كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة في منطقة حدائق القبة أسفرت عن إصابة شاب، وتم نقله إلى المستشفى وتوفى متأثرا باصابته.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص اعتداء عدة أشخاص على المجني عليه مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته


ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شاب تشاجر مع المجني عليه أثناء توجهه لشراء مستلزمات زفاف شقيقته بسبب حادث تروسيكل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة غرفة عمليات النجدة منطقة حدائق القبة

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