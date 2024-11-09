إنطلاق أولى أمسيات الصالون السينمائي للفنان سعيد الشيمي.. غدًا

بدعوة عامة ومجانية.. تنطلق غدًا الأحد ١٠ نوفمبر فى تمام الساعة ٦ مساء أول لقاءات الصالون الثقافى السينمائى الشهري للمصور السينمائي الكبير “الفنان سعيد الشيمي”..

سيكون أول لقاءات الصالون السينمائي لــ سعيد الشيمي فى مقر الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بالتوفيقية بوسط البلد، وسيكون اللقاء حوار مفتوح من الشيمي لجميع الحضور للرد عن جميع أسئلتهم مع الكشف عن أسرار خاصة من مسيرته السينمائية الطويلة.

معلومات عن سعيد الشيمي





وسعيد الشيمى هو مصور سينمائي مصري، ولد في منطقة عابدين بمدينة القاهرة في عام 1943، التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة لمدة ثلاثة أعوام ثم ترك الدراسة بها والتحق بالمعهد العالي السينما وحصل على الدبلوم في عام 1971 وحصل كذلك على دبلوم مدرسة التصوير الحديث الأمريكية بعد دراسة لمدة عامين ونصف بالمراسلة في عام 1969.



قام بتصوير العديد من الأفلام لجمعية الفيلم بالقاهرة، كما عمل مديرًا للتصوير في عشرات الأفلام، منها: (الرصاصة لا تزال في جيبي، عنتر شايل سيفه، العار، اﻹمبراطور، الطريق إلى إيلات، جزيرة الشيطان).