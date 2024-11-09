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حوادث

غدر الأصدقاء، تجديد حبس المتهمين بقتل ممرض في الزاوية الحمراء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل ممرض في منطقة الزاوية الحمراء، 15 يومًا على ذمة التحقيق للمرة الثانية.


وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه لطلب فدية قدرها 150 ألف جنيه من والده.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أوهما المجني عليه بأنه سيكون مديرا لمكتب طبي بشارع الحجاز ومن أجل ذلك سافر إليهما ولكنهما كانا يخططان لخطفه وطلب فدية.


وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عقب تنفيذ جريمتهما وقتل المجني عليه قطعاه إلى أشلاء وألقيا جزءا منها بترعة الإسماعيلية.


وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.

وبإجراء التحريات تبين، أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـ عاطل لكي يساوما أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه وأثناء القيام بتعذيبه توفي في أيديهما وحاولا إخفاء الجثة وقاما بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.


وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح الزاوية الحمراء منطقة الزاوية الحمراء غرفة عمليات النجدة

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