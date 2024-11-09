يستعد فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، لمواجهة نظيره أوساسونا، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، موسم 2024/25 على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعدما خسر في آخر مباراتين، بعدما تعرض للهزيمة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، قبل سقوطه ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن ريال مدريد لمباراة أوساسونا تيبو كورتوا، ديفيد ألابا، أوريلين تشواميني وداني كارفاخال.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، رودريجو، فينيسيوس جونيور

خط الهجوم: جود بيلينجهام، كيليان مبابي.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا



تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا



تذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 24 نقطة، مع العلم أن لديه مباراة مؤجلة حيث لم يخض لقائه ضد فالنسيا في الجولة الماضية بسبب الإعصار، في حين أن أوساسونا لديه 21 نقطة، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي.