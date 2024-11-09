ولاد رزق 3 يتصدر الأعلى مشاهدة بالمنصات الرقمية

استطاع فيلم ولاد رزق 3 عقب سلسلة أرقام ضخمة من الإيرادات بدور العرض السينمائي، أن يتصدر الأعلى مشاهدة على منصة “شاهد الرقمية” بمصر ودول الخليج وذلك عقب يومين فقط من طرحه.

كذلك تصدر فيلمي بحبك ومش أنا للفنان تامر حسني.

ولاد رزق 3

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن.

أبطال ولاد رزق3

وتضم قائمة أبطال الجزء الثالث، عشرة أبطال، من بينهم خمسة رئيسيون، وهم؛ أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح وعلى مصيلحي.

كما يشتمل فريق عمل ولاد رزق ٣ على عناصر مساعدة بأدوار ثانية، وهم؛ نسرين أمين، أسماء جلال، طارق لطفي، كريم قاسم، سيد رجب وعدد آخر من الفنانين.