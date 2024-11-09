مواعيد المقابلات للراغبين في القيد بالجدول العام لنقابة المحامين خلال أسبوع

تواصل النقابة العامة للمحامين، إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، أيام الأحد والإثنين والأربعاء المقبلين في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.



مقابلات المحامين الجدد