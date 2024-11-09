السبت 09 نوفمبر 2024
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سياسة

مواعيد المقابلات للراغبين في القيد بالجدول العام لنقابة المحامين خلال أسبوع

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

تواصل النقابة العامة للمحامين، إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، أيام الأحد والإثنين والأربعاء المقبلين في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي. 
 

مقابلات المحامين الجدد  

 وأكدت النقابة على الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.  

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