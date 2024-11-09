مصرع شاب في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شاب مصرعه في انقلاب موتوسيكل على الطريق الجديد اتجاه شبين الكوم السادات بالقرب من كوبري إمبابة، وذلك بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بمصرع شاب إثر إنقلاب موتوسيكل على الطريق الجديد طريق شبين الكوم السادات بالقرب من كوبري إمبابة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة "محمود أشرف العشماوي " 23 سنة مقيم بمدينة منوف وجاري نقل الجثمان لمستشفى منوف العام وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.