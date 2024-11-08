أسماء جلال تكشف اسم شخص تمنت أن تقابله في موعد غرامي (فيديو)

كشفت الفنانة أسماء جلال، الشيء الذي تكرهه في شخصيتها، مؤكدة أنها شخص متردد بشكل كبير.

أسماء جلال ورشدي أباظة

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “ِarab wood”: أكتر حاجة بحبها فيا إني خلقي ضيق فبنجز الحاجة بسرعة، متابعة: كنت بتمنى أن يجمعها موعد غرامي مع الراجل رشدي أباظة.

وقالت أسماء جلال خلال اللقاء إنها تحب أغاني العيد وشهر رمضان، بالإضافة إلى أغاني بكار، وأغنية حبيبي الأولاني لرامي صبري.