قبل أولى جلسات محاكمته، اعترافات المتهم بقتل نجل سفير سابق بزايد

تنظر محكمة جنايات الجيزة غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق، لسرقة سيارته وممتلكات داخل فيلته في أحد الكمبوندات بالشيخ زايد.

اعترافات المتهمين بقتل نجل سفير سابق

أدلى المتهمون بقتل نجل سفير سابق داخل كمبوند بالشيخ زايد، واعتراف أحد المتهمين أمام جهات التحقيق، بأنه على معرفة شخصية بالمجني عليه وسافر معه في وقت سابق خلال عطلته الصيفية، وأنه دبر وخطط لسرقته، وعندما قاوم المجني عليه وظل يستغيث أقدموا على إنهاء حياته خوفا من أن يفتضح أمرهم.

واعترف المتهمون بقتل نجل سفير سابق داخل كمبوند بالشيخ زايد بأنهم خططوا لسرقة المجني عليه لعلمهم بأنه يمتلك ثروة مالية، إذ استولوا على سيارته المرسيدس الخاص ومبلغ 530 ريالا سعوديا وبعض الأجهزة الكهربائية في الفيلا.



كما اعترف المتهمون بأنهم تسللوا إلى مسكن المجني عليه ودخلوا من سطح الفيلا ثم دخلوا على المجني عليه غرفة النوم خلال نومه وصعقوه بالكهرباء، لكنه استيقظ وحاول الهروب منهم، فطعنه المتهم بخنجر في الصدر، وحاول المجني عليه الفرار والاستغاثة بالجيران وفتح باب الفيلا لكنهم ظلوا يعتدون عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأفاد المتهمون خلال التحقيقات أنهم نفذوا جريمتهم بقتل المجني عليه، وتناولوا زجاجتين من المواد الكحولية بجانب جثته، ليدبروا كيفية إخفاء جثمانه.