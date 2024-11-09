السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

باحث مصرى يكشف «الوادى الغامض» فى الصحراء الشرقية.. «الكشف الجديد» يضع مصر على خريطة الاكتشافات الجيولوجية العالمية

الصحراء الشرقية
الصحراء الشرقية

تخفى الصحارى أسرار الأرض وتاريخها الذى يمتد لملايين السنوات، ففى الصحراء الشرقية اكتشف الباحث المصرى مصطفى على الصغير كشفًا علميًّا مذهلًا قد يغير فهمنا لتاريخ الأرض ويفتح آفافًا جديدة للاستكشاف.


الباحث المصرى بالمركز القومى للبحوث توصل إلى نتائج مثيرة حول تاريخ وتكوين منطقة وادى عطا الله أو «الوادى الغامض» فى الصحراء الشرقية.


الصغير، باحث مساعد بقسم علوم المواد المتقدمة والثروات المعدنية بالمركز القومى للبحوث، وحاصل على جائزة أفضل رسالة ماجستير لعام 2023 فى مجال الطاقة والثروات الطبيعية وعلوم الأرض، كشف فى دراسة علمية عن تفاصيل جديدة حول نشأة صهارة فلسية بمنطقة وادى عطا الله، والتى تعود إلى عصر النيوبروتيروزوي.


استخدم الباحث أحدث التقنيات المخبرية لتحليل عينات الصخور وتحديد عمرها وتكوينها المعدني، مما أتاح له مقارنة منطقة وادى عطا الله بمنطقتى جبل الدخان وجبل كاترين، وأظهرت النتائج أن وادى عطا الله أحدث من جبل الدخان ولكنه أقدم من جبل كاترين، وهو ما يمثل اكتشافًا جديدًا يغير النظرة السابقة لتاريخ المنطقة.


كما كشفت الدراسة عن وجود كميات كبيرة من السيليكا النقية فى الصخور، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من هذه المنطقة فى صناعات السيراميك والزجاج، هذا الاكتشاف الذى يعد إضافة قيمة للاقتصاد المصرى ويفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة.
وأشرف على هذه الدراسة فريق بحثى متميز من المركز القومى للبحوث وجامعة حلوان، ضم كلًّا من الدكتور مخلص كمال عازر والدكتور أحمد السيد خليل أحمد والدكتور أيمن البدرى موريس والدكتور ميسى محمد نبيل، وتساهم هذه الدراسة فى تعميق فهمنا للتاريخ الجيولوجى لمنطقة الصحراء الشرقية، وتفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمى والاستثمار فى مجال الثروات المعدنية، كما تؤكد أهمية دعم البحث العلمى فى مصر وتشجيع الباحثين الشباب.

أسرار الأرض الصحراء الشرقية المركز القومي للبحوث الثروات المعدنية

الأكثر قراءة

قلق بعد أنباء فرض رسوم على الموبايلات وارد الخارج وتوقف عملها داخل مصر (فيديو)

انتشار رائحة غاز بالإسكندرية بدءا من اليوم ولمدة 8 ساعات، والمحافظة تناشد المواطنين

ستصل إلى القاهرة الكبرى، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

خلينا على عدوان جديد، تصريح مفاجئ من إيران بشأن الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير

ارتفاع كبير السن وانخفاض الصغير، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

أزمة العيادات الطبية، هل تجد الحكومة حلا سريعا للتصالح؟

لأول مرة، متقاعدون عسكريون أمريكيون إلى أوكرانيا والبنتاجون يكشف مهمتهم

دي تاني مرة تعملها، فرج عامر يصب غضبه على هاني سليمان بعد هزيمة سموحة أمام الزمالك

منوعات

المزيد

الكشف عن تفاصيل تخلص "جيفارا" من حياته بمحيط السفارة الألمانية في بغداد

تأثير مذهل للموسيقى على الذاكرة والعاطفة

الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

5 حلول سحرية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي في الولاية الأخيرة لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads