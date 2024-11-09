باحث مصرى يكشف «الوادى الغامض» فى الصحراء الشرقية.. «الكشف الجديد» يضع مصر على خريطة الاكتشافات الجيولوجية العالمية

تخفى الصحارى أسرار الأرض وتاريخها الذى يمتد لملايين السنوات، ففى الصحراء الشرقية اكتشف الباحث المصرى مصطفى على الصغير كشفًا علميًّا مذهلًا قد يغير فهمنا لتاريخ الأرض ويفتح آفافًا جديدة للاستكشاف.



الباحث المصرى بالمركز القومى للبحوث توصل إلى نتائج مثيرة حول تاريخ وتكوين منطقة وادى عطا الله أو «الوادى الغامض» فى الصحراء الشرقية.



الصغير، باحث مساعد بقسم علوم المواد المتقدمة والثروات المعدنية بالمركز القومى للبحوث، وحاصل على جائزة أفضل رسالة ماجستير لعام 2023 فى مجال الطاقة والثروات الطبيعية وعلوم الأرض، كشف فى دراسة علمية عن تفاصيل جديدة حول نشأة صهارة فلسية بمنطقة وادى عطا الله، والتى تعود إلى عصر النيوبروتيروزوي.



استخدم الباحث أحدث التقنيات المخبرية لتحليل عينات الصخور وتحديد عمرها وتكوينها المعدني، مما أتاح له مقارنة منطقة وادى عطا الله بمنطقتى جبل الدخان وجبل كاترين، وأظهرت النتائج أن وادى عطا الله أحدث من جبل الدخان ولكنه أقدم من جبل كاترين، وهو ما يمثل اكتشافًا جديدًا يغير النظرة السابقة لتاريخ المنطقة.



كما كشفت الدراسة عن وجود كميات كبيرة من السيليكا النقية فى الصخور، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من هذه المنطقة فى صناعات السيراميك والزجاج، هذا الاكتشاف الذى يعد إضافة قيمة للاقتصاد المصرى ويفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة.

وأشرف على هذه الدراسة فريق بحثى متميز من المركز القومى للبحوث وجامعة حلوان، ضم كلًّا من الدكتور مخلص كمال عازر والدكتور أحمد السيد خليل أحمد والدكتور أيمن البدرى موريس والدكتور ميسى محمد نبيل، وتساهم هذه الدراسة فى تعميق فهمنا للتاريخ الجيولوجى لمنطقة الصحراء الشرقية، وتفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمى والاستثمار فى مجال الثروات المعدنية، كما تؤكد أهمية دعم البحث العلمى فى مصر وتشجيع الباحثين الشباب.