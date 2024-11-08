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ثقافة وفنون

يجسد شخصية شقيق أم كلثوم، ماذا قال أحمد خالد صالح عن في فيلم الست؟

الفنان أحمد خالد
الفنان أحمد خالد صالح، فيتو

يشارك الفنان أحمد خالد صالح في فيلم الست ، الذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم والذي تقوم ببطولته منى زكي. 

تفاصيل شخصية أحمد خالد صالح في فيلم الست 

ويجسد أحمد خالد صالح من خلال فيلم الست شخصية خالد البلتاجي الشقيق الأكبر لـ أم كلثوم.

وقال أحمد خالد صالح في تصريحات تلفزيونية: سعيد بهذه التجربة وبعتبرها من أهم التجارب في مشواري منذ دخولي للوسط الفني، مشيرا إلى أنه متحمس للعمل وسعيد بالتعاون بالمشاركة مع منى زكي. 

وأضاف: بتمنى أن يكون الفيلم أعظم من تخيلاتنا، لأن الست أم كلثوم تستاهل يتعمل عنها أفلام كتير.

تفاصيل فيلم الست

ويلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح يجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فيما يشارك نخبة كبيرة من النجوم كضيوف شرف خلال أحداث العمل منهم نيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز.

أبطال فيلم الست 

والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو بطولة منى زكي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمى وكريم عبد العزيز ونخبة من نجوم الفن.

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