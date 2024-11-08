وفاة الإعلامية والكاتبة جيلان حمزة

رحلت عن عالمنا الكاتبة والإعلامية جيلان حمزة ابنة الدكتور عبد اللطيف حمزة مؤسس معهد الدراسات الإعلامية في جامعة القاهرة بالإضافة إلي انها شقيقة كاريمان حمزة.

الراحلة جيلا حمزة كاتب صحفية و روائية وكتبت أول رواية لها وهي في سن الـ 17 عاما من خلال تقديمها رواية "قلب بلا قناع" ، وتخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة وحصلت علي الماجستير و الدكتوراه في الإعلام بجامعة الزقازيق.

وكتبت جيلان عدد من الروايات ومنها رواية اللعبة والحقيقية ونالت عنها عدد من الجوائز منها جائزة الشبان ، وتم ترشيحها للعمل بالتلفزيون المصري من قبل عبد القادر حاتم وزير الإعلام السابق ، وبدأت مشوارها الإعلامي كمذيعة ومن أبرز البرامج التي قدمتها المرأة وكشكول بالإضافة إلى برنامج اختبر معلوماتك وعدد أخر من البرامج.