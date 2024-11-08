أبرزها سفاح التجمع ودهس 7 لاعبين، 7 قضايا تنظرها المحاكم الأسبوع المقبل

تنظر أروقة محاكم الجنايات والجنح الأسبوع المقبل العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الماضية، فيما يلي استعراض لأبرز القضايا التي تنظرها ساحات المحاكم.

محاكمة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر



تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا السبت، محاكمة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد، أن المتهم مسجل سرقات استغل خلو فيلا الكابتن أيمن طاهر من قاطنيها، حيث اعتاد مراقبة الفيلا التي يستهدفها للتأكد من غياب أصحابها، ويوم تنفيذه الجريمة قام بكسر باب جنينة الفيلا وتسلل إلى الداخل بعيدا عن أماكن كاميرات المراقبة وباب الفيلا الرئيسي وصعد مباشرة إلى غرفة النوم لعلمه بإخفاء أصحاب الفلل المتعلقات الثمينة بغرف النوم.

محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر إرهاب، المنعقدة ببدر، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر اخبار كاذبة في القضية رقم 4736 لسنة 2022، جنايات التجمع.



ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

المتهمون بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد



تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5، برئاسة المستشار شريف محمد رشدى، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ابن سفير سابق بالشيخ زايد لسرقته.

وجهت النيابة بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لتنفيذ جنحة سرقة.

السائق المتهم بدهس 7 لاعبين



تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا السبت، محاكمة سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي.

وكانت نيابة أول وثان الشيخ زايد، أحالت السائق المتهم للمحاكمة بعد اعترافه بارتكابه الجريمة، وأنه دهس اللاعبين وهرب خشية القبض عليه وخوفًا على نفسه من المساءلة القانونية.

المتهمون بقتل طالب في مشاجرة



في جلسة 12 نوفمبر، تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة.

وجاء في التحقيقات نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول المتوفى ونجلى خالته، طرف ثان عاطل – اثنين من أصدقائه، بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام سلاح أبيض أدى إلى وفاته، وقررت النيابة إحالتهم إلى الجنايات.

محاكمة مافيا التعويضات



في جلسة 13 نوفمبر، تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاط فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.

واستمعت المحكمة، لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.

استئناف سفاح التجمع



تستكمل محكمة جنايات مستأنف القطامية، نظراستئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه لاتهامه بقتل 3 سيدات.

جدير بالذكر أنه قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا لسفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي، وذلك بعد ورود رأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.