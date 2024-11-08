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رياضة

19 مرشحًا في انتخابات الاتحاد المصري للخماسي الحديث

شريف العريان مع أحمد
شريف العريان مع أحمد الجندي، فيتو

الخماسي الحديث، أغلق مساء أمس الخميس الموافق 7 نوفمبر باب الترشح لرئاسة وعضوية الاتحاد المصري للخماسي الحديث عن دورة 2024 - 2028 وكان باب الترشح قد فتح في الأول من نوفمبر واستمر لمدة اسبوع بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات الأولمبية باستاد القاهرة. 

المرشحون في اتحاد الخماسي الحديث

وتقدم 19 مرشحًا بأوراق ترشحهم على مناصب الرئاسة والعضوية ونائب الرئيس وأمين الصندوق وجاءت قائمة المرشحين كالتالي: 

تقدم على منصب الرئاسة: المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الحالي، والدكتور محمد عبد المنعم.

وتقدم على منصب نائب الرئيس: اللواء حازم الدمهوجي، والأستاذ سامح عبد المحسن.
وتقدم على منصب أمين الصندوق: الدكتور شادي عبد العزيز، والأستاذ ايهاب ابو العلا. 

بينما تقدم على منصب العضوية 10 مرشحين بالإضافة إلى 3 مرشحين تحت السن وهم: كابتن عوض سامي، العميد سامر أنيس نجيب، المهندس عمرو شمس الدين، الأستاذ أنس عبد السلام، الأستاذ وائل سليمان، الأستاذة منى شفيق، الأستاذة سمر سيد، المهندس شادي حفني، الأستاذ أحمد بشير، الأستاذة نسمة طلال. 

وترشح تحت السن كلا من: الأستاذة نادين يحيى، الأستاذ مصطفى راشد، الأستاذ علي زين العابدين.

لائحة اتحاد الخماسي الحديث

وحسب لائحة الاتحاد المصري للخماسي الحديث يتكون مجلس الإدارة من 9 مرشحين بواقع رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق، وخمس أعضاء وعضو تحت السن على أن يتواجد سيدة واحدة على الأقل في المجلس المنتخب (مقعد للمرأة). 

ودعا الاتحاد المصري للخماسي الحديث لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2023-2024 وذلك يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الساعة التاسعة صباحًا والذي يتضمن جدول أعماله انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024 - 2028.  

ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث 9 هيئات رياضية لها حق التصويت في الانتخابات. 

جدير بالذكر أن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالي للخماسي الحديث قد تقدموا بأوراق ترشحهم باستثناء الراحلة نهى ماهر التي وافتها المنية، وذلك رغبةً في استمرار مسيرة الإنجازات. 

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