الدوري السعودي، التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والاتفاق

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق، اليوم الجمعة، على ملعب المملكة آرينا، في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي.



ويحتل الهلال وصافة الدوري السعودي، برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، متأخرا بفارق نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر، والذي خاض 10 مواجهات.

أما الاتفاق يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات، حيث يحتل المركز 11 برصيد 11 نقطة.



تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رينان لودي، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو

الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، ناصر الدوسري

الهجوم: سالم الدوسري، ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل الاتفاق:

حراسة المرمى: ماريك روداك

الدفاع: مد الله العليان، عبد الباسط هندي، عبد الله مادو، مشعل الصبياني

الوسط: راضي العتيبي، فينالدوم، عبد الإله المالكي، سيكو فوفانا

الهجوم: موسى ديمبيلي، توكو إيكامبي