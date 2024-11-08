دعاء يوم الجمعة للرزق بالمال والزوج والولد ومتى تبدأ ساعة الاستجابة؟

يحرص الكثيرون على الدعاء يوم الجمعة وتحديدا في ساعة الإجابة على الدعاء لما ورد عن فضل استجابة الدعاء يوم الجمعة، ولما هو معروف عن يوم الجمعة أنه من أفضل أيام الدنيا، لضبط يداوم الكثيرون علي الدعاء يوم الجمعة، لعل الله يستجيب لهم أو يدخر لهم ما يدعون به عنده في الآخرة، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء يوم الجمعة للرزق بالمال والزوج والولد

دعاء لجلب الرزق وتيسير المال

صح عنه- صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. وكان يقول: اللهم انى أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، ويأمر بذلك. رواه الإمام أحمد وغيره.

وورد عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك. شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم.

وقال ابن حبان في صحيحه: عن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة مالي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، فقال: أفلا أعلمك كلامًا إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك، فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى ديني.

دعاء لتيسير الزواج يوم الجمعة

اللهم زوجني رجلا صالحا تقر به عيني وتقر بي عينه يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان ومسخر الطير والحديد لنبينا داود ومسخر النار لنبينا ابراهيم اللهم سخر لي زوجًا، يخافك يارب العالمين بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك انت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم.

اللهم إنى أسألك بخوفى من أن أقع بالحرام وبحفظى لجوارحى واسألك يا رب بصالح أعمالى أن ترزقنى زوجا صالحا يعيننى فى أمور دينى ودنياي فإنك على كل شىء قدير، اللهم اغفر ذنبى واحصن فرجى وطهر قلبى اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي، وأنا خير له في في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

اللهم إنى أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف واحفظهم لي في نفسي ومالي وأوسعهم رزقا وأعظمهم بركة وقدر لي ولدا طيبا تجعل له خلقا صالحا في حياتي ومماتي.

اللهم إنى أعوذ بك من بوارى وتأخر زواجى وبطئه وقعودي وأسألك أن ترزقنى خيرًا، مما أستحق من الزوج ومما آمل وأن تقنعه وأهله بى وتقنعنى وأهلى به.

اللهم زدني قربًا إليك.. اللهم زدني قربًا إليك.. اللهم زدني قربًا إليك اللهم، اجعلني من الصابرين اللهم اجعلني من الشاكرين.

اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا.. اللهم يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين يا كاشف الهم، ويا فارج الغم اللهم زوجنا واغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك بأسمك العليم أنك عالم بحالي فبرحمتك يارب زوجني برجل صالح يستر علي ويكون قرة عين لي وأكون قرة عين له يا رب.

اللهم إني أسألك بأسمك الأعظم الذي إذا سالك به احد اجبته واذا أستغاثك به احد اغثته وإذا أستنصرك به احد استنصرته أن تزوجني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.

دعاء الزواج من شخص معين

«ربِّ أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصُرني ولا تنصُرْ عليَّ، وامكُر لي ولا تَمكُر عليَّ، واهدِني ويسِّرِ الهدى لي، وانصُرني على من بغَى عليَّ، ربِّ اجعَلني لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مُطيعًا، إليكَ مُخبتًا، إليكَ أوَّاهًا مُنيبًا، ربِّ تقبَّل تَوبَتي، واغسِل حَوبَتي، وأجِب دعوَتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، وثبِّت حجَّتي واسلُلْ سَخيمةَ قلبي».

دعاء الزواج من شخص تريده



«اللَّهمَّ إنِّي أَسألُك الثباتَ في الأمرِ، وأَسألُك عَزيمةَ الرُّشدِ، وأَسألُك شُكرَ نِعمتِك، وحُسْنَ عِبادتِك، وأَسألُك قَلْبًا سليمًا، ولِسانًا صادِقًا، وأَستغفِرُك لِما تَعلَمُ، وأَسألُك مِن خَيرِ ما تَعلَمُ، وأَعوذُ بك مِن شَرِّ ما تَعلَمُ».

«اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجال» «اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي».





دعاء يوم الجمعة للرزق بالمال والزوج والولد

دعاء الرزق بالمولود الذكر

1ـ اللهم إني أسألك أن ترزقني ولدًا ذكرًا يحمل اسمي، ويُبقي ذكري محمودًا بين الناس.

2ـ اللهم ازرقني ولدًا واجعله تقيًا ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته خيرًا.

3ـ اللهم هب لي من لدنك ذكورًا ليكونوا لي عونًا على متاعب الحياة ومشاقّها.

4ـ اللهم اجعل ما في بطني ذكرًا، تام الخلقة، قوي البنية، وأتمم لي فرحتي بالنظر إليه في القريب العاجل.

5ـ رب اكتب لي مولودًا ذكرًا تُفرح به قلبي، وتقر به عيني، واجعله ربي صالحًا مُصلحًا، ومُعينًا لي على نوائب الدهر.

6ـ اللهم هب لي من لدنك وليًا، واجعله من الصالحين.

7ـ اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

8 ـ يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح.

9ـ اللهم بشرني بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحيى يا من رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.

10ـ يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم آمين يا رب.

11 ـ اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب رب ارزقني الذرية الصالحة، رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

12ـ اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعيني في ديني ودنياي من بنين وبنات.

13 ـ رب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل، اللهم فرحني بخبر حملي يا رب يا كريم يا رب عوضني.

دعاء يوم الجمعة للرزق بالمال والزوج والولد

14- "يا ودود يا ودود يا ذي العرش المجيد، يا فعّالًا لما يريد، يا مبدئ يا مُعيد، أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، واسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسالك برحمتك التي وسعت كلّ شيءٍ لا إله إلّا أنت أن تجعل ما في بطني ذكرًا صالحًا سليمًا".

﻿15- "اللهمَّ إنّي أسالك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دُعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرّجت أن ترزقني الذرية الصالحة".

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم.

اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ. لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللهم الراحة اللهم الاطمئنان اللهم راحه البال اللهم الرضا اللهم الأمان اللهم السعادة، اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا. (دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام.