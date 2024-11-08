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اقتصاد

بنك كريدي أجريكول يعلن توقف خدمات بطاقات الائتمان والخصم المباشر غدا

كريدي اجريكول
كريدي اجريكول

 أعلن بنك كريدي أجريكول أنه سيتم تحديث النظام البنكي للبطاقات غد السبت 9 نوفمبر الجاري من 12 ص وحتى 9 ص.

وأوضح البنك أن خلال هذه الفترة سيتعذر استخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر، منوها إلى أن ذلك في ظل سعي البنك الدائم لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

ومن جانب آخر وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، مذكرة تفاهم للتعاون في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

 

تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

 جاء ذلك بحضور أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر، وميشيل لوماسون، رئيس قطاع تطوير الخدمات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى ممثلي البنك من مجموعة كريدي أجريكول العالمية والمكتب الإقليمي وبنك كريدي أجريكول مصر. 

 

خطة الحكومة لمضاعفة الاستثمارات 

 وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على التعاون مع بنك كريدي أجريكول مصر لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في 46 دولة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتماشي مع خطة الحكومة المصرية لمضاعفة الاستثمارات المتدفقة من السوق الأوروبي، والتي ستنطلق مع مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المُخطط عقده نهاية العام المالي الحالي. 

 

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