استنكار مصري بعد انسحاب الكيان المحتل من الأونروا.. المفوض الأممي: أين الغضب الدولي أمام ما يحدث.. البرلمان يدعو لتحرك عالمي ضد القرار

انسحب الكيان المحتل منذ أيام، من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عملها الرسمي، الأمر الذي أدانته مصر واعتبرته انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، وطالبت المجتمع الدولي التصدي له.

منظمة الأونروا

تأسست الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (رابعا) في 8 يناير الأول 1949 لتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة للاجئي فلسطين. ولديها تفويض إنساني وتنموي بتقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. تستمد الأونروا تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجهاز الأم للوكالة، والجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها تحديد تفويض الأونروا.

استهداف موظفي الأونروا

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، أسفرت الحرب في غزة عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة، بما يشمل الهجمات الشنيعة على موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، وعلى مرافقها وعملياتها.

وأشار إلى تعرض موظفو الأونروا للمضايقة والإهانة بشكل منتظم عند حواجز التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وتستخدم القوات الإسرائيلية وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى منشآت الوكالة لأغراض عسكرية.

وقال:" إن الأونروا ليست الوكالة الوحيدة للأمم المتحدة التي تواجه الخطر. حيث تعرضت مركبات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى إطلاق النيران في نيسان، على ما بدا أنه غير مقصود، ولكنه حدث برغم التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

وتساءل، كيف يمكن أن يكون هذا ممكنا؟ وأين هو الغضب الدولي؟ يمثل غيابه مثابة تصريح لتجاهل الأمم المتحدة ويفتح الباب أمام الإفلات من العقاب وانتشار الفوضى، وقال:" وإذا تسامحنا مع مثل هذه الهجمات في السياق الخاص بإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، فلن نتمكن من التمسك بالمبادئ الإنسانية في نزاعات أخرى حول العالم.

ومن جانبه استنكر مجلس النواب المصري من لجنة العلاقات الخارجية قرار الكيان الصهيوني بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبالتالي توقف عملها بشكل رسمي.

قرار الانسحاب من وكالة الأونروا

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ضرورة التحرك من أجل إدانة دولية، لما يفعله الكيان المغتصب لحقوق الإنسان.

إلزام الكيان الصهيوني باتفاقية الأونروا

ودعت اللجنة المنظمات الدولية إجبار الكيان المحتل بإلزامه بالاتفاقية الموقعة بين الاحتلال والأونروا عام 1967.

وشددت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بتلك الاتفاقية، مؤكدة أن الانسحاب منها يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

تحذير من توقف الأونروا

وحذرت اللجنة، من أن ما يحدث الآن من جانب الكيان الصهيوني له عواقب بعيدة المدى، ولن يكون هناك توفير للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في فلسطين، بعد توقف منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

جرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن ما يفعله الاحتلال من جرائم واختراقات صارخة للقوانين الدولية، يهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وشددت اللجنة على رفضها جملة وتفصيلًا قرار الكيان الصهيوني بشأن وكالة الأونروا، وما يفعله بالمنطقة من عبث.

واختتمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بيانها: لا يوجد بديل "للأونروا"، فيما يتعلق بالدور الإنساني والحيوي الذي يقوم به لصالح أبناء الشعب الفلسطيني.