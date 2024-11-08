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رئيس مدينة الأقصر: زراعة 50 نخلة ملوكي بالشوارع والميادين

زراعة 50 نخلة ملوكي
زراعة 50 نخلة ملوكي بالشوارع والميادين

 تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال تجميل وزراعة أشجار الزينة بميادين الابروتيل والشيراتون وشارع الرقابة الإدارية والسرب والجزر المحيطة بتلك المناطق وبطول المسار السياحي وصولًا حتى ميناء الأقصر الدولي بمنطقة حي المطار، وذلك لرفع كفاءة مستوي الزراعات وزيادة المساحات الخضراء الموجودة، بهدف إظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري الرائع، واستعدادًا لاستقبال السائحين والزوار من مختلف دول العالم.

 

تجميل شوارع الأقصر 

 وخلال الجولة تمت متابعة أعمال زراعة 50 نخلة ملوكي من أجود الأنواع، والذي يعتبر من النخيل الجذاب والمعمر من فصيلة النخليات يصل طول النخلة الواحدة إلى 30 مترا، لها ساق مغزلي الشكل قوي البنية.

ومن جانبه أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر على ضرورة الاهتمام بالمسطحات الخضراء واستمرارية زراعة الأشجار بالميادين والمسارات السياحية، وذلك بما يليق بمكانة الأقصر السياحية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأجهزة المعنية، بمتابعة ما تم زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها.

 

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