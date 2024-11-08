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سياسة

القومي لحقوق الإنسان يهنئ المستشارة أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة القومي للمرأة

السفيرة مشيرة خطاب،
السفيرة مشيرة خطاب، فيتو

تقدم  المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتهنئة للمستشارة أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة، معربًا عن سعادته وفخره بتعيينها في هذا المنصب الهام.

رئيس المجلس القومي للمرأة 


وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن اختيار المستشارة أمل عمار يعكس الثقة الكبيرة فيما تملكه من خبرات علمية وعملية ودورها الفاعل في تعزيز حقوق المرأة.

 

 

وأضافت خطاب أنها تمتلك خبرة عريضة في مجال حقوق المرأة والعمل القضائي، مما يؤهلها لمواصلة الجهود المتميزة التي بذلتها معالي الدكتورة مايا مرسي نحو تمكين المرأة المصرية ودعمها في مختلف المجالات، والمجلس القومي لحقوق الانسان يؤكد علي التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بوضع المرأة المصرية.

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السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي للمرأة قومي حقوق الإنسان

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