اختفاء مطربي الراب والمهرجانات يثير الجدل.. «المهن الموسيقية» تحذرهم من المخالفات وتطالبهم باحترام الجمهور.. ومصطفى كامل يتواصل معهم تليفونيًا

أثار مطربي الراب والمهرجانات، الجدل في الأيام الماضية، وذلك بعد اختفائهم التام عن الساحة الفنية، دون الكشف عن أسباب لجمهورهم، واتجاه الكثير منهم لإحياء الحفلات، خارج مصر، وهو ما تسبب في طرح تساؤل من الجمهور سر هذا الاختفاء المفاجئ.

في هذا السياق، سرد عدد من متعهدي الحفلات، وبعض المقربين من المطربين والفرق الموسيقية، أسباب اختفاء نجوم الراب والمهرجانات، عن الساحة الفنية.

“تحذيرات نقابة المهن الموسيقية”

كانت أولى المفاجآت والصدمات في نفس الوقت، هي التحذيرات التي وجهتها نقابة المهن الموسيقية، لعدد من مؤديي الراب والمهرجانات، وتوجيه إنذار لهم بالإيقاف، في حالة تقديم محتوي مخالف لمعايير المجتمع المصري، بخلاف الخروج عن النصوص القانونية للنقابة، وتقديم أغانٍ تحتوي على ألفاظ وإيحاءات غير لائقة.

وأكد مصدر بنقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل، تواصل تليفونيًا مع عدد من المؤدين للمهرجانات والراب، وطلب من كلٍ منهم احترام الجمهور وتقديم محتوي فني هادف يليق باسم كل واحد منهم.

“استعراض الأموال”

وتأتي ثاني الأزمات، التي دفعت عددا كبيرا من المؤدين، للاختفاء عن الساحة، هو استعراض أموالهم أمام الجمهور، مما أدى للهجوم عليهم بشكل حاد، لإثارة الجدل بهذه الطريقة، الذي اعتبرها البعض مهينة، وغير مقبولة للجمهور

“مشاجرات الراب والمهرجانات”

وكانت من أبرز الأزمات، التي استعرضها الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مع أعضاء نقابة المهن الموسيقية، هي المشاجرات التي وقعت مؤخرًا بين مؤدين المهرجانات والراب، مع بعضهم، عبر منصات التواصل الإجتماعي، والذي دفعه لتوقيع غرامات مالية كبيرة على عدد منهم.