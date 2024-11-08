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جامعة سوهاج تعلن تدشين جهاز القسطرة القلبية والشريانية لخدمة المرضى

جامعة سوهاج تدشن
جامعة سوهاج تدشن قسم القسطرة

 أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه جار تدشين وتركيب جهاز القسطرة القلبية والشريانية لخدمة مرضى القلب المترددين على المستشفى الجامعي القديم، ليحل محل الجهاز القديم الذي كان يعمل منذ ٢٠ عامًا مما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

وفي هذا السياق تابع الدكتور حسان النعماني عمليه تدشين الجهاز الجديد، وذلك في إطار عملية الإحلال والتجديد للأجهزة بالوحدة، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، الدكتور علاء غالب رئيس وحدة القسطرة، والدكتور ياسر كمال أستاذ أمراض القلب، اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، الدكتور ياسر عبد الفتاح أمين الجامعة المساعد، وذلك بمقر المستشفى القديم. 

 

النعمانى تكلفة تدشين قسم القسطرة بتكلفة ١٧ مليون لتقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى 

 وقال النعماني إن الجهاز تبلغ تكلفته ١٧ مليون جنيه، وسيخدم مرضى القلب المترددين على الوحدة بالمستشفى القديم، كما سيساعد أيضًا في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بجانب الجهاز الموجود بالمستشفى الجديد، مما سوف يساهم في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضي.

 وأشار الدكتور مجدي القاضي أنه جار أعمال تركيب الجهاز وتجريبيه استعدادًا لبدء تشغيله والعمل به لعلاج المرضى، وذلك بعد أقل من شهر، مضيفًا أن وحدة قسطرة القلب تم تشغيلها في عام ٢٠٠٤ وتضم نخبة من الكوادر الطبية المتميزة وتقدم خدماتها لقطاع عريض من مرضي القلب بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

علاء غالب جهاز القسطرة من الأجهزة العالية الكفاءة طبقا للمعايير العالمية 

 وقال الدكتور علاء غالب إن جهاز القسطرة الجديد يعد من الأجهزة العالية الكفاءة والتي تتوافق مع المعايير العالمية والحديثة لقسطرة القلب، مضيفًا أنه سيساعد الأطباء في الحصول على تصور واضح للحالات التي تتطلب القسطرة وبطريقة أكثر فعالية وأمان، مما يساعد على تقديم خدمه طبية وعلاجية متميزة للمرضي المترددين على الوحدة.

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