المنتدى الحضري العالمي، التضامن تشارك في جلسة "دعم المجتمعات من خلال الإبداع"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في جلسة "دعم المجتمعات من خلال الإبداع"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمقام برعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

واستعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية رؤية الصندوق الذي أحد مصادر التمويل الوطنية لدعم مشروعات الجمعيات، ويتولى تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات والاتحادات، للنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها.

وقال المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية: “تم إجراء حوارات مع منظمات المجتمع المدني، ونعمل على توفير كافة الأدوات لها لكي تنهض وتنمو، ويتم دعم الجمعيات التي تقدم دعما للفئات الأكثر احتياجًا ككبار السن، وذوي الإعاقة، والأطفال والكبار بلا مأوى، خاصة أن هذه الخدمات تتطلب نوعًا مميزا من التمويل، والمجتمع المدني بدوره يلعب دورًا رئيسيًا في مد الجسور”.

وأشار إلى أنه تم رصد عدة تحديات لدى اغلب مؤسسات المجتمع الأهلي ومنها التأخر التكنولوجي، وضعف إمكانيات التقييم، لذلك سيطلق الصندوق قريبًا منصة إلكترونية يمكن للمؤسسات الأهلية تقديم طلباتها للحصول على التمويل من الصندوق.

وأكد استعداد الصندوق لمشاركة القدرات والخبرات التي لديه مع المؤسسات الأهلية.