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رياضة

قبل مباراة الغد، أرقام محمد صلاح أمام أستون فيلا

محمد صلاح
محمد صلاح

 يستعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة أستون فيلا غدا السبت في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام الملك المصري محمد صلاح 

 ويخطط النجم المصري، محمد صلاح، للتسجيل في لقائه الرابع على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما زار مرمى كل من تشيلسي وآرسنال وبرايتون، في المباريات الثلاث الأخيرة بالمسابقة المحلية.

ويتقاسم صلاح المركز الثالث، في قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم، مع كول بالمر، نجم تشيلسي، برصيد 7 أهداف لكل منهما، بفارق 4 أهداف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر).

كما يبحث صلاح عن هدفه الثامن، في مباراته الـ12 أمام أستون فيلا.

وخلال اللقاءات الـ11 السابقة، التي خاضها  ضد أستون فيلا بمختلف البطولات، أحرز الملك المصري، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.


كما قاد مو فريقه لتحقيق 8 انتصارات، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، أمام الفريق الملقب بـ(الفيلاينز).


وبوجه عام، ساهم صلاح في 18 هدفا، خلال 16 مباراة لعبها مع ليفربول، هذا الموسم، في جميع البطولات، حيث أحرز 9 أهداف وصنع مثلها.

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