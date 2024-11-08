نائب وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالأقصر

كشف الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالأقصر.

وأشار إلى مشروع محطة الرفع الرئيسية بقرية العديسات بحري، والجاري تنفيذها بواسطة شركة العبد للمقاولات، والتي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 52%، وناقش مع الحضور موقف تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرية، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 64%، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال خط الطرد، والذي وصل نسبة إنجازه إلى 39%، واستعرض استشاري المشروع، مكونات المحطة ومراحل التنفيذ مؤكدا استيعاب التصرفات المستقبلية لتوابع القرى المقرر لها مد خدمات الصرف الصحي بالتجمع القروي نطاق محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالدبابية.



وأكد على أن محطة الرفع الرئيسية بقرية الشغب والجاري تنفيذها بواسطة شركة الشريف للمقاولات، والتي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 54%، وناقش مع الحضور موقف تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرية والتي وصلت نسبة التنفيذ بها الي 76%، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال خط الطرد والذي وصل نسبة إنجازه إلى 90%، وأكد مقاول تنفيذ الأعمال على حجم الدعم الذي تقوم به وزارة الإسكان ووحدة إدارة المشروعات لنجاح تنفيذ المشروع وتذليل كافة العقبات لخدمة أهالي صعيد مصر بصفة عامة، وأهالي قرية الشغب بصفة خاصة.



كما ناقش إسماعيل وأعضاء بعثة بنك التنمية الأفريقي موقف تنفيذ المشروعات والتقدم المحرز حتى تاريخه في تنفيذ الأعمال، وأكد أهمية الحفاظ على جودة التنفيذ والالتزام بإجراءات السلامة والصحة والمهنية أثناء مراحل التنفيذ.



أشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أهمية توطين الصناعة لتلبية احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من المهمات والمكونات الكهروميكانيكية المختلفة، كما استعرض مجهودات الوزارة لتشجيع التصنيع المحلي وتشجيع الشركات والمصانع العالمية على التواجد في مصر، كما أكد أن ملف التصنيع المحلي هو ملف دولة تعمل عليه كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية تحت مظلة وزارة الصناعة.

واجتمع الدكتور سيد إسماعيل، بأهالي قريتي الشغب والمعلة الذين أبدوا اهتمامهم بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها، والتي من شأنها رفع التلوث ورفع مستوى المعيشة آملين بمد خدمات الصرف الصحي لجميع القرى والتوابع المجاورة، كما أكد نائب الوزير أهمية تعظيم دور المرأة من خلال لجان مشاركة المرأة وتقديم كل الدعم للنهوض بالمستوى الثقافي ونشر الوعي المجتمعي.

وأشاد ممثلو بنك التنمية الأفريقي بدور المرأة في البرنامج وتأثيرها علي رفع الوعي لدى سكان المناطق الريفية محل الخدمة.

واختتم الوفد الزيارة بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالدبابية بطاقة تصميمية 14 ألف م3/يوم، الجارى تنفيذها من خلال شركة العبد للمقاولات وخط السيب النهائي لمحطة المعالجة بالتجمع القروي المكون من قرى (العديسات قبلي - العديسات بحري – الدبابية – المعلة - الشغب)، والجارى تنفيذه من خلال شركة إبراهيم خليفة للمقاولات، حيث استعرض ممثلو الشركات التنفيذية نسبة التنفيذ الحالية لمحطة المعالجة حيث وصلت نسبة الأعمال المدنية إلى حوالي 48% وخط السيب النهائي وصل إلى حوالي 99%، ومن المخطط تنفيذ الأعمال بالمحطة بنهاية عام 2025.

