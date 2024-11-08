النيابة تصرح بدفن جثة طفل غرق في ترعة الجيزاوية ببنى سويف

صرحت جهات التحقيق بدفن جثة طفل لقى مصرعه، غرقًا في مياه ترعة الجيزاوية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.



بلاغ يفيد بوقوع حادث غرق طفل ببني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بغرق طفل فى مياه ترعة الجيزاوية بدائرة مركز الواسطى، شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتشال الجثة ونقلها إلي أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف طفلًا يبلغ من العمر5 سنوات جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.