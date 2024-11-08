الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: إعادة المحتجزين على رأس أولوياتي

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

 قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه سيكون مدافعا عن الجيش كما ستكون إعادة المحتجزين على رأس أولوياته، وذلك بعد تعيينه خلفا لـ يوآف غالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أثبت خلال شهور الحرب أن من يمسّ بإسرائيل يدفع ثمنا باهظا، وفق وصفه.

 

الأمم المتحدة: 70% من ضحايا حرب غزة نساء وأطفال

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نحو 70% من ضحايا حرب غزة الذين تم التحقق منهم نساء وأطفال.

 

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية للاحتلال

 قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، إنها استهدفت ناقلة جند وجرافة عسكرية إسرائيليتين من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" أمس في بيت لاهيا بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت آليات الاحتلال في داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم نور شمس، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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