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الأنبا تكلا يرسم عددا من الشمامسة بدشنا

الأنبا تكلا، فيتو
الأنبا تكلا، فيتو

ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها صباح اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي بكاتدرئية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا.

أطفال مدرسة الشمامسة

وشارك الصلاة بعض الآباء كهنة الكنيسة،كما قام برسامة عدد من اطفال مدرسة الشمامسة في رتبة الأبصلتس، وألقي عظة القداس الإلهي عن دروس من إنجيل اليوم.

وفي سياق منفصل، ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، صباح هذا اليوم المبارك، خدمة صلاة القداس الإلهي بكاتدرئية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا.

عظة القداس الإلهي
كما قام بمعمودية طفلتين وتدشين بعض أواني المذبح والأيقونات، وشارك الصلاة بعض الآباء الأجلاء كهنة الكنيسة، وألقى عظة القداس الإلهي عن "الصبر".

وفي ذات السياق، صلى الأنبا تكلا، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القوي الأنبا موسى، ورسَّم اثنين من الآباء الكهنة الجدد بالإيبارشية، وهم: الشماس رجائي روماني باسم القس أبالي كاهن عام إيبارشية دشنا، والشماس سامح نادي باسم القس لوقا كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس القوي الأنبا موسى بفاو بحري.

وألقى عظته بعنوان "ثلاث دروس مستفادة من إنجيل القداس" شارك في صلاة القداس مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وآباء كهنة ضيوف من إيبارشيات أخرى.

وقدموا التهاني والأمنيات بخدمة مباركة للآباء الكهنة الجدد، قائلين: "أدام الله لنا حياة قداسة البابا تواضروس الثاني، وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران الأنبا تكلا، سلامًا وبنيانًا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية".

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