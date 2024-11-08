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النيابة تعاين حريق مطعم نادي المعلمين بالإسكندرية (صور)

حريق نادي المعلمين،
حريق نادي المعلمين، فيتو

 عاين فريق من النيابة العامة حريق مطعم وكافيه بكورنيش الإسكندرية مستأجر من  نادي المعلمين، بعد أن أتت النيران على محتويات ثلاثة أدوار وجرى السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي مبنى النادي.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث، حول الحريق وتقرير البحث الجنائي، وطلب ملف المكان من حي شرق.

 قال الدكتور سمير النيلي، مدير نادي المعلمين بالإسكندرية: إن النادي فتح أبوابه عقب السيطرة على حريق كافيه مجاور وتابع للنادي، مؤكدا أن سير العمل بالنادي لم يتأثر بالحريق. 

 

حريق كافية نادي المعلمين 

 وأوضح النيلي، أن “الكافيه المحترق مؤجر وبجوار النادي، ولكن لم تمتد النيران إلى أي من أجزاء النادي، وبالتالي فتحنا أبوابنا كالمعتاد لاستقبال المعلمين الذين بدأوا يتوافدون على النادي بعد إخماد الحريق”.

 وكشف مدير نادي المعلمين، أن الحريق نتج عن ماس كهربائى في أحد الأدوار وامتد  إلى باقي أجزاء الكافيه والمطعم ليحترق ٣ أدوار كاملة، لافتا إلى أنه جرى السيطرة على الحريق تماما من قبل قوات الحماية المدنية وتواجد رجال البحث الجنائي والجهات الأمنية والتنفيذية إلى أن تم إخماد الحريق ومعرفة أسبابه. 

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