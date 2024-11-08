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أخبار مصر

«معلومات الوزراء» يرصد عدد الطلاب بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

مبادرة الكشف المكبر
مبادرة الكشف المكبر عن الأنيميا والسمنة والتقزم
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 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (3 ملايين و994 ألف طالب بالمدارس الابتدائية تم فحصهم ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المكبر عن “الأنيميا والسمنة والتقزم”).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 3 ملايين و994 ألفًا و38 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 29 سبتمبر 2024 وحتى اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة في العمل طوال العام الدراسي بجميع محافظات الجمهورية. 

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية للكشف المكبر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

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