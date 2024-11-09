تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ بشأن سياسة الحكومة بشأن قدرات رأس المال البشري المصري

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج علي وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلي والدولي.

بناء قدرات رأس المال البشري المصري

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة،: لا شك أن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلي والدولي يعد من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع، كما يسهم في تعزيز التنافسية الوطنية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف: ويتطلب هذا الأمر مجموعة من السياسات والبرامج المتطورة التي ترتكز على عدة محاور من بينها التدريب والتأهيل المهني من خلال تبني خطط متكاملة لتعزيز مهارات القوى العاملة المصرية، وإنشاء برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع معايير السوق المحلي والدولي، مع التركيز على المهارات التقنية والفنية المطلوبة حاليًّا.

وتابع: أيضًا تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في جهود بناء رأس المال البشري، ومن هذا المنطلق، ينبغي تشجيع الشركات على المساهمة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

إقامة شراكات دولية لتبادل الخبرات

وأضاف،: أيضا، إقامة شراكات دولية لتبادل الخبرات؛ بهدف الوصول إلى مستوى عالمي من التأهيل الأمر الذي يتطلب إبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية تتيح تبادل الخبرات والمعارف، وتدعم فرص الشباب المصري للعمل في بيئات دولية بما يعزز كفاءتهم ويزيد من قدرتهم التنافسية.

تنمية المهارات القيادية والإدارية

وتابع،: كذلك تنمية المهارات القيادية والإدارية باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء رأس مال بشري مؤهل قادر على قيادة القطاعات الاقتصادية والنهوض بها، ويتطلب ذلك دعم كيانات متخصصة تركز على إعداد كوادر قيادية.