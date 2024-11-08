إجراء جديد ضد المتهم بسرقة حقيبة سيدة أجنبية من سيارتها بالدرب الأحمر
استعجلت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن متهم بسرقة حقيبة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الاجنبية، من داخل سيارتها بأسلوب المغافلة، وطلبت الصحيفة الجنائية له.
وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق لسرقته حقيبة سيدة أجنبية بالدرب الأحمر.
بدأت الواقعة عندما تم ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لقيامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" حال تركها بالسيارة وبداخلها "جواز سفر، مبلغ مالى، بطاقة بنكية"، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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