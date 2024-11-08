الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إجراء جديد ضد المتهم بسرقة حقيبة سيدة أجنبية من سيارتها بالدرب الأحمر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 استعجلت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن متهم بسرقة حقيبة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الاجنبية، من داخل سيارتها بأسلوب المغافلة، وطلبت الصحيفة الجنائية له.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق لسرقته حقيبة سيدة أجنبية بالدرب الأحمر.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لقيامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" حال تركها بالسيارة وبداخلها "جواز سفر، مبلغ مالى، بطاقة بنكية"، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الدرب الأحمر الدرب الأحمر النيابة العامة

مواد متعلقة

إجراء جديد ضد عصابة سرقة الدراجات الهوائية من الشوارع بعابدين

اعترافات صادمة للمتهم بسرقة السيارات بمصر القديمة

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمعادي

أول إجراء ضد قائد سيارة نقل لسيره برعونة في منشأة ناصر

حبس عصابة سرقة الموتوسيكلات في المقطم

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمعادي

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة ذهب وأموال من داخل شقة بالتبين

والدة طفل البساتين تروي تفاصيل صادمة بشأن مصرع نجلها في ظروف غامضة

الأكثر قراءة

الكافيه اتفحم، السيطرة على حريق بمقهى على كورنيش الإسكندرية (صور)

قرار جمهوري هام ورسائل رئاسية حاسمة لوفد صندوق النقد الدولي وتكليفات لصالح أسر الشهداء

القصة الكاملة لأكبر عملية اختلاس داخل بنك مصري، البنك الزراعي: صحيحة لكن قديمة، والنيابة العامة تكشف التفاصيل

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

إصابة 14 طالبا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس (صور)

محافظ الأقصر يستعرض فعاليات مبادرة ظواهر لمواجهة السلوكيات السلبية

رسائل قوية من السيسي لرؤساء أمريكا وفلسطين والسودان واليمن وإستونيا والمنتدى الحضري

منوعات

المزيد

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تستعد لمغادرة أمريكا بعد فوز ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلية

خطوات تقديم بلاغ عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

نصائح هامة من الكهرباء قبل شراء السخانات الكهربائية والتوفير فى الفاتورة

المزيد

انفوجراف

أرقام ضعيفة.. مشوار سامسون مع الزمالك بعد فسخ عقده (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

من مكارم الأخلاق، تعرف على أهمية الحياء في الإسلام بالدليل من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads