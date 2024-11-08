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رياضة

كيليان مبابي ينتقد طريقة لعب كارلو أنشيلوتي

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

 أكدت بعض التقارير الصحفية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لا يحب طريقة لعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن النجم الفرنسي اعترف لأشخاص مقربين منه بأنه لا يحب الطريقة التي يلعب بها فريق كارلو أنشيلوتي، فهو معتاد على أن يقوم الجميع في باريس سان جيرمان بذلك نيابة عنه.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن كيليان مبابي لا يمر بأفضل لحظاته ولا أحد يشك في ذلك، وتم استبعاد المهاجم الفرنسي من قائمة فرنسا على الرغم من حقيقة أنه كما اعترف ديدييه ديشامب أن اللاعب كان يريد التواجد مع المنتخب.

 

وأصبح أيضًا كيليان مركزًا للانتقادات بعد الهزيمتين المؤلمتين الأخيرتين لريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، الأولى في الدوري ضد برشلونة والأخيرة ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا.

مبابي ليس سعيدًا بكرة القدم التي يلعبها ريال مدريد، علاوة على ذلك، فهو ليس سعيدًا على الإطلاق وراضيًا عن نظام كارلو أنشيلوتي التكتيكي، هذا ما اعترف به لاعب باريس سان جيرمان السابق لمقربيه، فهو معتاد على الطريقة التي لعب بها في باريس حيث كان هو المرجع والجميع يلعب له، وهو أمر لا يحدث في ريال مدريد.

ويعاني فريق ريال مدريد من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي على مستوى بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويشهد الموسم الحالي تراجع كبير في مستوى كيليان مبابي مع ريال مدريد، خاصة وأن الجماهير كانت تأمل بأن يكون مستوى اللاعب الفرنسي أفضل من ذلك.

 

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​ريال مدريد أخبار كيليان مبابي أنشيلوتي

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