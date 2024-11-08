معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024).

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.