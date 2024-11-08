الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مواعيد تشغيل قطارات بئر العبد وسيناء

قطار، فيتو
قطار، فيتو

 أصدرت وزارة الهيئة القومية لـسكك حديد مصر بيانا إعلاميا اليوم، أعلنت فيه مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس، وخط كفر داوود /  السادات والعكس بعربات "تحيا مصر"، فقد قررت الهيئة الآتي: 

 
القنطرة شرق/ بئر العبد والعكس: 

• تشغيل قطار 291: يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30، يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.
• تشغيل قطار 290: يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00، يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق. 
• تشغيل قطار 293: يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30، يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق. 
• تشغيل قطار 292: يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00، يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد تغطية ورصد ا مستمر ا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب محطة القنطرة شرق محطة بئر العبد

مواد متعلقة

ننشر مواعيد قطارات الصعيد اليوم على خطوط السكك الحديدية بالوجهين

مواعيد وأسعار قطارات التالجو الفاخرة اليوم

النقل تستعد لتشغيل قطارات الركاب داخل سيناء (إنفوجراف)

مواعيد قطارات الصعيد اليوم على خطوط السكك الحديدية بالوجهين

تعرف على مواعيد وأسعار قطارات التالجو الفاخرة اليوم

لحظة دخول أول قطار حاويات من الإسكندرية إلى داخل سيناء (فيديو)

انطلاق أول قطار لنقل حاويات الترانزيت من ميناء الدخيلة إلى سيناء (صور)

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم على خطوط السكك الحديدية بالوجهين

الأكثر قراءة

اللقطات الأولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، ونتنياهو يوجه بإرسال طائرات إنقاذ (فيديو)

الكافيه اتفحم، السيطرة على حريق بمقهى على كورنيش الإسكندرية (صور)

إصابة 14 طالبا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس (صور)

القصة الكاملة لأكبر عملية اختلاس داخل بنك مصري، البنك الزراعي: صحيحة لكن قديمة، والنيابة العامة تكشف التفاصيل

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

أخبار مصر: مطاردات للإسرائيليين في هولندا، أول ظهور لـ حكيم بعد شائعة القبض عليه، هدية بايدن الأخيرة لزيلينسكي، ارتفاع الذهب

منوعات

المزيد

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تستعد لمغادرة أمريكا بعد فوز ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تشغيل قطارات بئر العبد وسيناء

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

لو من عشاق الأنتيكات انزل شارع المعز (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مكارم الأخلاق، تعرف على أهمية الحياء في الإسلام بالدليل من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads