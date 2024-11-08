مواعيد تشغيل قطارات بئر العبد وسيناء
أصدرت وزارة الهيئة القومية لـسكك حديد مصر بيانا إعلاميا اليوم، أعلنت فيه مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس، وخط كفر داوود / السادات والعكس بعربات "تحيا مصر"، فقد قررت الهيئة الآتي:
القنطرة شرق/ بئر العبد والعكس:
• تشغيل قطار 291: يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30، يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.
• تشغيل قطار 290: يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00، يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.
• تشغيل قطار 293: يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30، يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.
• تشغيل قطار 292: يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00، يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00، بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.
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