الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات صادمة للمتهم بسرقة السيارات بمصر القديمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 استمعت جهات التحقيق المختصة، إلى اعترافات المتهم بسرقة السيارات من أسفل العقارات بأسلوب توصيل الأسلاك، بمنطقة مصر القديمة.

وقال المتهم خلال اعترافاته التي استمرت لنحو 4 ساعات للوقوف على نشاطه الإجرامي، إنه اعتاد سرقة السيارات من خلال قيامه بكسر الزجاج الأمامي  وقطعه، ثم فتح الباب ويقوم بقطع السلك الخاص بالمحرك وتوصيله وتحريك السيارة.

وأضاف المتهم أنه ارتكب أكثر من واقعه بذات الأسلوب، وكان ينوى التصرف فيها، من خلال تقطيعها كقطع غيار، أو بيعها بالكامل خردة.

 

وألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على لص سرق 3 سيارات ملاكى بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص حال تركها أمام عقار بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك".

كما أقر بارتكابه واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة.  

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة نيابة مصر القديمة قسم شرطة مصر القديمة

مواد متعلقة

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمعادي

أول إجراء ضد قائد سيارة نقل لسيره برعونة في منشأة ناصر

حبس عصابة سرقة الموتوسيكلات في المقطم

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمعادي

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة ذهب وأموال من داخل شقة بالتبين

والدة طفل البساتين تروي تفاصيل صادمة بشأن مصرع نجلها في ظروف غامضة

الطب الشرعي يفحص إيصالات أمانة في واقعة احتجاز شخص بباب الشعرية

سقطت من شرفة شقته، اعترافات صادمة للمتهم بقتل تيك توكر ببولاق أبو العلا

الأكثر قراءة

اللقطات الأولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، ونتنياهو يوجه بإرسال طائرات إنقاذ (فيديو)

الكافيه اتفحم، السيطرة على حريق بمقهى على كورنيش الإسكندرية (صور)

إصابة 14 طالبا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس (صور)

القصة الكاملة لأكبر عملية اختلاس داخل بنك مصري، البنك الزراعي: صحيحة لكن قديمة، والنيابة العامة تكشف التفاصيل

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

أخبار مصر: مطاردات للإسرائيليين في هولندا، أول ظهور لـ حكيم بعد شائعة القبض عليه، هدية بايدن الأخيرة لزيلينسكي، ارتفاع الذهب

منوعات

المزيد

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تستعد لمغادرة أمريكا بعد فوز ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تشغيل قطارات بئر العبد وسيناء

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

لو من عشاق الأنتيكات انزل شارع المعز (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مكارم الأخلاق، تعرف على أهمية الحياء في الإسلام بالدليل من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads