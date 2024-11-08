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حوادث

إجراء جديد ضد عصابة سرقة الدراجات الهوائية من الشوارع بعابدين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استعجلت نيابة عابدين الجزئية، اليوم، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عاطلين كونا فيما بينهما تشكيل عصابي لسرقة الدراجات الهوائية، التابعة لإحدى الشركات، من خلال كسر القفل الالكتروني، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة عاطلين لسرقتهما الدراجات الهوائية، بدائرة قسم شرطة عابدين.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط عاطلين لقيامهما بعرض دراجة هوائية تابعة لإحدى الشركات للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقة بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما "دراجة هوائية، الأدوات المستخدمة فى السرقة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "تأجير وخلع القفل الإلكترونى" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كافة الدراجات الهوائية المستولى عليها داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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قسم شرطة عابدين النيابة العامة نيابة عابدين

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