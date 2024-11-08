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اقتصاد

التنمية الصناعية تعلن طرح وحدات صناعية كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى

الهيئة العامة للتنمية
الهيئة العامة للتنمية الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرساني بمحافظة الغربية وذلك بدءا من غد السبت.

توطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد

 ويأتى هذا في إطار استراتيجية وزارة الصناعة وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين.

فتح سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات اعتبارًا من ٩ نوفمبر

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه من المقرر فتح سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات اعتبارًا من ٩ نوفمبر وحتى ٢١ نوفمبر القادم، وسيتم طرح كراسات الشروط للبيع من خـلال فــرع الهيئة بالمحلة الكبرى وكذلك مقر الهيئة بالتجمع الخامس.

 وأشارت إلى أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل أنشطة هندسية وغزل ونسيج، وتبلغ مساحة الوحدة ٤٨ م² حيث يمتاز مجمع المحلة الكبرى بالغربية بجاهزية الخدمات والمرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه) مؤكدة أن الأولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع والتي أثبتت جديتها.

طرح الوحدات بنظام الإيجار

ولفتت رئيس التنمية الصناعية إلى أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظام الإيجار، بالإضافة إلى تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد ٩ أشهر من تاريخ استلام الوحدة، وكذا الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الاستفادة من مجموعة متميزة من الخدمات التسويقية. 

وأكدت ناهد يوسف أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة أيضًا في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلًا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٣٠٠ جنيه فقط.

وتوفر الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني www.ida.gov.eg والذي تم تطويره مؤخرًا معلومات وبيانات كاملة عن الطرح للمستثمر وكذا معلومات تفصيلية عن مشروع المجمعات الصناعية ككل وعددها ١٦ مجمعا صناعيا بـ ١٥ محافظة. 

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وزارة الصناعة مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية

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